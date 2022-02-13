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Tekirdağ’da başıboş ata çarpan motosikletli yaralandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.02.2022 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022
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Tekirdağ’da başıboş ata çarpan motosikletli yaralandı

Tekirdağ Çorlu’da hareket halindeyken yolda başıboş dolaşan ata çarpan motosikletli genç yaralandı. Yaralanan motosikletli olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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