Tekirdağ’da başıboş ata çarpan motosikletli yaralandı

Kaza, gece sularında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi 'Kore Mahallesi' olarak bilinen Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mesai dönüşü Fatih Caddesi yönüne seyreden İsmail Bayram hakimiyetindeki 34 EEH 939 plakalı motosiklet, yolda başıboş gezen ata çarptı. AT KAÇTI Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralanırken, at ise can havliyle bölgeden hızla uzaklaştı. MOTOSİKLETLİ TEDAVİYE ALINDI İsmail Bayram, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. ATA ÇARPAN MOTOSİKLETLİ YARALANDI A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN