Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e giden o gramofonun hikayesi!

Makine mühendisliğimle ince ayarlarını verdim. Ahşap ustalığımla ahşabın en iyisini tanırım. Burada kullanılacak matkap bile özel. Gramofon iğnesi gibi özel parçaların çoğunu yurtdışından özel parça olarak getirtirim. Ve ortaya bu eşsiz eserleri çıkardım. Bir gramofonu yapmak benim 6 ayımı alıyor" dedi. Şimdiye kadar 12 gramofon yaptığını söyleyen Tanrıöven, "Şimdi bir tanesi Kremlin Sarayı'nda Putin için çalıyor" dedi. Gramofonu neden Putin'e hediye etmek istediğini de anlatan Tanrıöven, "Aslında bu gramofonun hikâyesi 5 yıl önceye dayanıyor.

Suriye'de Rus askeri pilot Oleg Peşkov'un ölümü, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesi ve Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu üyeleri dahil olmak üzere 92 kişinin ölümüne neden olan Karadeniz'deki uçak kazası gibi trajik hadiselerin anısına özel olarak tasarladım ben bu gramofonu. Üzerine de Rus ve Türk bayrakları ile iki dilde yazı yazdım" dedi.