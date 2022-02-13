5 kilometrelik takip kazayla bitti

Eşine ait araçla ilk defa iş yerine geldiğini belirten Çimen B., iş arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Polis ekiplerinin yaptığı alkol testinde 0.92 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Güray B.'ye drift suçundan 9 bin 125TL, alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, polisin 'dur' ihtarına uymamaktan 427 TL, şerit değiştirme kurallarına uymamaktan ise 289 TL olmak üzere toplam 11 bin 664 TL ceza kesildi. Gözaltına alınan Güray B., polis merkezine götürüldü.

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