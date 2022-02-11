Bilecik’te camiye hırsızlık için gelen şahıs yazlık ayakkabılarla girdi, botla çıktı

Bilecik'te bir camiye yazlık ayakkabısı ile giden kişi imamın kışlık botlarını alarak camiden çıktı. Yazlık ayakkabılarını da camide bırakan zanlının hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, son dönem Osmanlı mimarisi özelliklerini barındıran Şerif Paşa Camii'ne akşam namazı vaktinde yaşandı.

Güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde, camiye giden bir kişi önce ayakkabıları çıkarıyor. Ardından kapüşonunu başına geçiren adam cami girişinde ayakkabıların olduğu alanda dolaşmaya başlıyor.

YAZLIĞIYLA GELİYOR KIŞLIĞIYLA GİDİYOR

Bu esnada camiye gelen cemaate de selam veren hırsız, gözünü kestirdiği bir kışlık botu alarak kendi ayakkabısı gibi giyiyor. Bu esnada kendi ayakkabısını da ayaklarıyla kenara iten hırsız, hiç bir şey olmamış gibi camiden uzaklaşıyor.



İMAM HAYRETE DÜŞTÜ

Akşam namazı sonrası camiden çıkmak isteyen imam, ayakkabılarını koyduğu yere olmadığını görür. Bunun üzerine güvenlik kameralarına inceleyen imam, gördükleri karşısında şaşkına döndü.

İmam hemen durumu polise haber verirken, olay yerine gelen ekipleri güvenlik kameralarını izledikten sonra konuyla ilgili inceleme başlattı.