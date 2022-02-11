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Beyoğlu'ndaki otelde tecavüz! 19 yaşındaki kız dehşeti yaşadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
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Beyoğlu’ndaki otelde tecavüz! 19 yaşındaki kız dehşeti yaşadı

Son dakika haberine göre: İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan olay dehşete düşürdü. İddialara göre; 19 yaşındaki B.T.S., Beyoğlu'ndaki bir otelde S.A. ile T.B.'nin tecavüzüne uğradı. Genç kız, yaşadığı korkunç olayı tek tek anlattı.

Korkunç olay 3 şubat gecesi yaşandı… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya göre, Beyoğlu'ndaki bir eğlence mekânında çalışan S.A. (23) ile bir ay kadar önce tanıştığı B.T.B. (19) buluştu.

İlerleyen saatlerde S.A., arkadaşı T.B.'yi (30) de arayarak yanlarına çağırdı. Üçlü, kiraladıkları araçla bir süre İstanbul'un çeşitli yerlerini gezdi. Bu esnada, S.A. ile B.T.B. araç içinde alkol aldı.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Üçlü, gece 03.00 sıralarında ise Beyoğlu Balo Sokak'ta bulunan bir otele gitti. Polisin hazırladığı görüntü izleme tutanağına göre, B.T.B. bu esnada alkolün etkisi ile ayakta durmakta güçlük çekti.

Kayıtlara göre, üç kişi kayıt işlemi sonrası 203 numaralı odaya çıktı. Ayakta duramayan B.T.B.'yi, T.B.'nin taşıdığı görüldü.

'GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA...'
Anılan odada 2 saat içinde yaşananları ise B.T.B., polise verdiği ifadede anlattı: "Alkolün etkisi ile uyumuşum. Gözümü açtığımda T.B.'yi yanımda gördüm. T.B.'yi yanımdan ittim. Lavaboya girdim ve kapının arkasında S.A.'nın olduğunu gördüm.

'SEN BİZİMSİN!'

Çığlık attım ve telefonumu istedim. S.A., telefonumu duvara fırlattı. S.A. ve T.B. üzerime saldırdılar. 'Sen bizimsin' diyerek bana saldırdılar. S.A. ve T.B. beni darp etti. O esnada bayılmışım. Kendime geldiğimde odada kimsenin olmadığını ve çıplak vaziyette olduğumu gördüm. S.A. ve T.B.'nin bana Tecavüz ettiğini düşünüyorum" dedi.

Darp raporu alan B.T.B.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde morlukların olduğu gözlemlendi. B.T.B.'nin şikâyeti sonrası iki şüpheli gözaltına alındı. T.B., genç kadınla kendi rızası ile birlikte olduğunu kimseyi de darp etmediğini söyledi. S.A. ise ikilinin birlikteliği sırasında kendisinin oda dışında beklediğini söyledi.

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