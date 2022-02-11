Beyoğlu’ndaki otelde tecavüz! 19 yaşındaki kız dehşeti yaşadı

'SEN BİZİMSİN!'



Çığlık attım ve telefonumu istedim. S.A., telefonumu duvara fırlattı. S.A. ve T.B. üzerime saldırdılar. 'Sen bizimsin' diyerek bana saldırdılar. S.A. ve T.B. beni darp etti. O esnada bayılmışım. Kendime geldiğimde odada kimsenin olmadığını ve çıplak vaziyette olduğumu gördüm. S.A. ve T.B.'nin bana Tecavüz ettiğini düşünüyorum" dedi.