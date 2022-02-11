Beyoğlu'ndaki otelde tecavüz! 19 yaşındaki kız dehşeti yaşadı
Son dakika haberine göre: İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan olay dehşete düşürdü. İddialara göre; 19 yaşındaki B.T.S., Beyoğlu'ndaki bir otelde S.A. ile T.B.'nin tecavüzüne uğradı. Genç kız, yaşadığı korkunç olayı tek tek anlattı.
İlerleyen saatlerde S.A., arkadaşı T.B.'yi (30) de arayarak yanlarına çağırdı. Üçlü, kiraladıkları araçla bir süre İstanbul'un çeşitli yerlerini gezdi. Bu esnada, S.A. ile B.T.B. araç içinde alkol aldı.
AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Üçlü, gece 03.00 sıralarında ise Beyoğlu Balo Sokak'ta bulunan bir otele gitti. Polisin hazırladığı görüntü izleme tutanağına göre, B.T.B. bu esnada alkolün etkisi ile ayakta durmakta güçlük çekti.
Kayıtlara göre, üç kişi kayıt işlemi sonrası 203 numaralı odaya çıktı. Ayakta duramayan B.T.B.'yi, T.B.'nin taşıdığı görüldü.
'GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA...'
Anılan odada 2 saat içinde yaşananları ise B.T.B., polise verdiği ifadede anlattı: "Alkolün etkisi ile uyumuşum. Gözümü açtığımda T.B.'yi yanımda gördüm. T.B.'yi yanımdan ittim. Lavaboya girdim ve kapının arkasında S.A.'nın olduğunu gördüm.
'SEN BİZİMSİN!'
Çığlık attım ve telefonumu istedim. S.A., telefonumu duvara fırlattı. S.A. ve T.B. üzerime saldırdılar. 'Sen bizimsin' diyerek bana saldırdılar. S.A. ve T.B. beni darp etti. O esnada bayılmışım. Kendime geldiğimde odada kimsenin olmadığını ve çıplak vaziyette olduğumu gördüm. S.A. ve T.B.'nin bana Tecavüz ettiğini düşünüyorum" dedi.
Darp raporu alan B.T.B.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde morlukların olduğu gözlemlendi. B.T.B.'nin şikâyeti sonrası iki şüpheli gözaltına alındı. T.B., genç kadınla kendi rızası ile birlikte olduğunu kimseyi de darp etmediğini söyledi. S.A. ise ikilinin birlikteliği sırasında kendisinin oda dışında beklediğini söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Giresunspor FB maçı ne zaman?
- YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS TYT AYT YDT sınav takvimi!
- YKS başvuru ücreti ne kadar? 2022 YKS başvuru ücreti nereye yatırılır?
- Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bu detay emekli maaşını etkiliyor! e-Devlet üzerinden sık sık takip edin
- Tansu Okan kimdir, kaç yaşındaydı? Tanju Okan oğlu Tansu Okan ölüm sebebi nedir?
- 11 Şubat Cuma hutbesi: Bu hafta Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet Türkçe ve Arapça hutbe tam metni
- 11 Şubat evde bakım maaşı (parası) yattı mı? Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi…
- TOKİ İzmir Ödemiş kura çekimi ne zaman? İzmir Ödemiş TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? İsim listesi...
- Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale kimler kaldı?
- AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman 2022?
- 11 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Konya, Kayseri, Niğde, Aksaray...
- 7.500 yeni personel: Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları neler?