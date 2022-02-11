14 Şubat hangi güne denk geliyor? 2022 Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün?
14 Şubat hangi güne denk geliyor? Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün? Her yıl aşıkların kutladığı günlerden birisi olan 14 Şubat Sevgililer Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte bu sorulara yanıt aranıyor. Sevgililer bu anlamlı günde birbirlerine hediyeler alıp veriyor. Peki; 14 Şubat hangi güne denk geliyor?
14 Şubat hangi güne denk geliyor? 2022 Sevgililer Günü ne zaman? Sevgililer Günü'ne özel planlar yapmak isteyen vatandaşlar 14 Şubat Sevgililer Günü'nün bu yıl hangi güne denk geldiğini merak ediyor. 2022 Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte aşıklar bu özel günde birbirlerine hediyeler verecek. Peki; 14 Şubat hangi güne denk geliyor?
14 ŞUBAT HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
14 Şubat bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.
SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ
Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine'nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat'ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat'ta Sevgililer günü kutlanmaktadır.
Sevgililer Günü'nün başlangıcı olarak varsayılan bir diğer olay ise; Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.
SEVGİLİLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?
Aziz Valentina ise Cladudius'un hükümdarlığı zamanında Roma'da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias'un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü. O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 14 Şubat hangi güne denk geliyor? 2022 Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün?
- YKS başvuru neden başlamadı? 2022 YKS TYT başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM son açıklamalar!
- YKS 2022 başvuru kılavuzu: YKS TYT AYT sınavı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM AİS başvuru ekranı!
- ZTK kura çekimi hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi eşleşmeler nasıl?
- Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Giresunspor FB maçı ne zaman?
- YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS TYT AYT YDT sınav takvimi!
- YKS başvuru ücreti ne kadar? 2022 YKS başvuru ücreti nereye yatırılır?
- Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bu detay emekli maaşını etkiliyor! e-Devlet üzerinden sık sık takip edin
- Tansu Okan kimdir, kaç yaşındaydı? Tanju Okan oğlu Tansu Okan ölüm sebebi nedir?
- 11 Şubat Cuma hutbesi: Bu hafta Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet Türkçe ve Arapça hutbe tam metni
- 11 Şubat evde bakım maaşı (parası) yattı mı? Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi…
- TOKİ İzmir Ödemiş kura çekimi ne zaman? İzmir Ödemiş TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? İsim listesi...