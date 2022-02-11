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14 Şubat hangi güne denk geliyor? 2022 Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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14 Şubat hangi güne denk geliyor? 2022 Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün?

14 Şubat hangi güne denk geliyor? Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün? Her yıl aşıkların kutladığı günlerden birisi olan 14 Şubat Sevgililer Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte bu sorulara yanıt aranıyor. Sevgililer bu anlamlı günde birbirlerine hediyeler alıp veriyor. Peki; 14 Şubat hangi güne denk geliyor?

14 Şubat hangi güne denk geliyor? 2022 Sevgililer Günü ne zaman? Sevgililer Günü'ne özel planlar yapmak isteyen vatandaşlar 14 Şubat Sevgililer Günü'nün bu yıl hangi güne denk geldiğini merak ediyor. 2022 Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte aşıklar bu özel günde birbirlerine hediyeler verecek. Peki; 14 Şubat hangi güne denk geliyor?

14 ŞUBAT HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

14 Şubat bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine'nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat'ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat'ta Sevgililer günü kutlanmaktadır.

Sevgililer Günü'nün başlangıcı olarak varsayılan bir diğer olay ise; Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

SEVGİLİLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Aziz Valentina ise Cladudius'un hükümdarlığı zamanında Roma'da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias'un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü. O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir.

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