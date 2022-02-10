Kandil günleri 2022: Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi, Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet dini günler takvimi
Bu yıl kandiller ne zamana denk geliyor? Mübarek üç ayların başlamasının ardından yılın ilk kandili olan Regaip Kandili idrak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 kandil günleri takvimi ile birlikte Miraç, Berat, Kadir Gecesi ve Mevlid Kandili'nin hangi tarihe denk geldiği belli oldu. 2022 kandil takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi, Mevlid Kandili ne zaman?
Kandil günleri, üç ayların başlamasıyla birlikte en çok aranılanlar arasında yer aldı. Üç ayların başlamasıyle birlikte idrak edilmeye başlanan kandillerin bu yıl hangi tarihlere denk geldiği belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 dini günler takvimi yayımlandı. Peki, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi, Mevlid Kandili ne zaman? İşte 2022 Diyanet dini günler ve kandil günleri takvimi...
BU YIL KANDİLLER NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yayımlanan 2022 kandil günler takvimi:
2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 01 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.
2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2022 yılı Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 12 Temmuz Salı günü sona erecek.
ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).
Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).
ÜÇ AYLARI ORUÇLU MU KARŞILAMAK GEREKİR?
Üç ayların faziletleri nedir oruçlu mu karşılamak gerekir: Regaip Kandili belirttiğimiz gibi üç ayların aynı zamanda başlangıç müjdecisidir. Peki üç ayların önemi nedir hangi ibadetleri yapmak gerekir, üç ayları oruçla mı karşılamak gerekir? Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu üç ayların faziletlerini yazdı.
İşte üç ayların faziletleri ve ibadetleri;
Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.
Recep ayında tutulacak oruçlar : İbn Abbas; Efendimizin bu ayda çok oruç tuttuğunu ifade ediyor. Hatta orucu hiç bırakmayacak zannederdik der. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak zannederdik. (Müslim) Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle haber verirdi:
"Allah'ım Recep, Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır.' (Ahmed, Müsned) Bu gece (Regaip gecesinin gündüzü) oruç tutana birçok sevap haberi verilmiştir.
Üç ayları karşılama orucu nasıl ne zaman tutulmalı : Perşembe ve cumayı beraber tutmak uygun olur. Sadece bir gün oruç tutma imkânımız varsa, sadece perşembeyi tutabiliriz. İmam Kurtubi'ye göre gece önce, gündüz sonra gelir. Bu durumda alışkanlık haline getirilmedikçe cuma günü de Kandil için oruç tutulabilir. Hz. Nuh'un Recep ayında gemiye bindiği ve bu günü oruçla geçirdiği rivayetleri vardır.
ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.
Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı
Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.
Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.
Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.
Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.
Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.
Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kandil günleri 2022: Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi, Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet dini günler takvimi
- TOKİ Çorum Sivas kura sonuçları isim listesi sorgulama! 10 Şubat TOKİ Çorum Sivas kura sonuç listesi!
- Cemreler ne zaman düşer? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? Yaz ne zaman başlıyor?
- BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM ön değerlendirme hangi tarihlerde yapılacak? MEB 2022 BİLSEM takvimi!
- EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
- MEB son dakika açıklaması: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? 2022 açık lise sınav detayları açıklandı
- Meriç Erkan kimdir, ne iş yapıyor? Meriç Erkan yeni hali ve yeni ismi nasıl?
- Survivor Furkan neden elendi? Survivor 2022 Furkan Kızılay'a ne oldu, sakatlandı mı? Yarışmadan neden ayrıldı?
- Evde bakım maaşı yatan iller 10 Şubat! Evde bakım maaşı (parası) yattı mı?
- Ayşenur Arslan kimdir? Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan TMT için ne dedi? Ayşenur Arslan Twitter'da neden gündemde?
- Sigara haram mı? Diyanet sigara açıklaması sigara içmek haram mı mekruh mu?
- 10 Şubat kar tatili olan iller hangileri? Valilik MEB açıklamaları 10 Şubat okullar tatil mi?