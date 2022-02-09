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Yöneticilerinin fotoğraflarını ve bilgilerini eskort sitelerinde paylaştı! Hapis cezası isteniyor

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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Yöneticilerinin fotoğraflarını ve bilgilerini eskort sitelerinde paylaştı! Hapis cezası isteniyor

İstanbul'da sağlık sektöründe çalışan 40 yaşındaki Havva Gülşen'in işten çıkartıldıktan sonra şirket yöneticilerinin resimlerini ve iletişim bilgilerini eskort sitelerinde paylaştığı iddia edildi. Olayın ardından Gülşen için geçen günlerde suç duyurusunda bulunuldu. Şikayetin akabinde Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Zanlı Gülşen ile ilgili, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 seneye kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Sağlık sektöründe çalışan 40 yaşındaki Havva Gülşen, İşten çıkarılınca yöneticilerinden intikam almak için ilginç bir yöntem başvurdu. Gülşen, yöneticilerinin fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini eskort sitelerinde paylaştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede zanlı Havva Gülşen'in müşteki B.K.'nin cep telefon numarasını, şahsi ve adresinin fotoğraflarını 5 Ekim 2021'de 'eskort' yazarak paylaştığı belirtildi.

TANIMADIĞI İNSANLAR ARAYIP TACİZE BAŞLADI

Tanımadığı insanların müşteki B.K.'yi telefonla arayarak rahatsız etmesi üzerine B.K.'nin şikayetçi olduğu ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"HESABIN NİYE GİZLİ"

B.K.'nin şikayet dilekçesinde şüpheli Havva Gülşen'in kendisine "Instagram hesabın niye gizli, kimse görmesin diye mi ama benim için sorun yok. Her şekilde görebilirim ben, ben sizi daha iyi araştırıyorum" şeklinde mesajlar attığı da iddianamede vurgulandı.

İddianamede müşteki B.K.'nin kişisel verilerini, telefon ve adres bilgilerini kullanarak sahte sosyal medya hesabı açan kişinin şüpheli Havva Gülşen olduğu değerlendirmesi yapıldı.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Havva Gülşen'in "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tutuksuz şüpheli Gülşen, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Kocaeli Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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