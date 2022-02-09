Yöneticilerinin fotoğraflarını ve bilgilerini eskort sitelerinde paylaştı! Hapis cezası isteniyor

"HESABIN NİYE GİZLİ"

B.K.'nin şikayet dilekçesinde şüpheli Havva Gülşen'in kendisine "Instagram hesabın niye gizli, kimse görmesin diye mi ama benim için sorun yok. Her şekilde görebilirim ben, ben sizi daha iyi araştırıyorum" şeklinde mesajlar attığı da iddianamede vurgulandı.