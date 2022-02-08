Eskişehir'de Kadir Şeker olayı: Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellemeye çalıştı tutuklandı! "Keşke müdahale etmeseydim"

'DURMAYINCA MÜDAHELE ETTİK'

Hastanedeki tedavinin ardından taburcu edilen Hüseyin Şahin, caddede tesadüfen kadın çığlıklarını duyduklarını söyledi. Abdulkadir Ahmadi'nin 2 kadını yere yatırıp döverek bıçakladığını ve Tolga ile kendilerinin de buna engel olmaya çalıştıklarını anlatan Şahin, "Tolga'yı tramvay durağının orada bekliyordum. İkimiz gezecektik. Tolga tramvaydan inip yanımıza geldi. Bir dakika kadar geçti, arkamızdan bağırış sesleri geldi. Baktık bir adam karısı ve kızının üzerine çıkmış bıçaklıyordu. Koştuk, 'dur' dedik, durmadı. Ondan sonra müdahale ettik. Adam beni ayağımdan bıçakladı. Adamı etkisiz hale getirmek için yere yatırdım, o sırada bıçağı ayağıma salladı. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.