Rize’de köpeklerin şüpheli ölümü! Mahalleli ayağa kalktı: Vahşi bir durum





"DİLSİZ HAYVANA BUNLARI YAPMAK, GERÇEKTEN VAHŞİ BİR DURUM"

Köpeklerin ölüm sebebinin açlık veya donma olduğunu düşünmediklerini dile getiren mahalle sakinlerinden Kenan Küçükmustafa, "Askerden yeni geldiğim için kardeşimle beraber köyümüzde dağ bayır gezelim dedik. Buralardan yukarıya dağlara doğru çıkarken bu manzarayla karşılaştık. Bir insan evladı dilsiz, derdini anlatamayan hayvana böyle bir şey yapar mı? Kıyamet yaklaşıyor bildiğiniz. Bu köpekler açlıktan veya donarak ölmemiş, hallerinden belli oluyor. Etrafta torbalar var. Önce zehirlenip, torbalarla bu ıssız yere bırakılmış. Bunu hangi insanoğlu yapmış bilmiyoruz. Allah bildiği gibi yapsın. Dilsiz bir hayvana bunları yapmak, gerçekten vahşi bir durum" dedi.