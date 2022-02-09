Kırıkkale'de 6 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
Son dakika haberine göre: Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Aşağı Mahmutlar Mahallesinde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Sibel, Özlem, Dönüş, Mutlu ve çocuklar Mustafa ile Fatma Nur Toyran, gece saatlerinde rahatsızlandı.
Fenalaşan aile üyelerinin ihbarı üzerine eve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, evde yaptıkları kontrolde evdeki 6 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.
Zehirlenen 6 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan aile üyelerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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