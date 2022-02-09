Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberine göre: Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi otomobilde sıkışarak hayatını kaybederken, 2 sürücünün ise alkollü olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden Ersel Atmaca (27) idaresindeki 16 BK 039 plakalı otomobil, Gürkan Cengiz'in kullandığı 16 MDS 91 plakalı otomobil, Mehmet Alkış'ın kullandığı 16 AD 991 plakalı kamyonet ve İsmail Durak'ın idaresindeki 16 ANV 682 plakalı araçlar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştılar.
Kazanın şiddetiyle ortalık savaş alanına dönerken kaza yapanların yardımına diğer sürücüler yetişti. Ersel Atmaca kazanın şiddetiyle otomobilde sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Atmaca'yı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Özel bir hastaneye kaldırılan Atmaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan Gürkan Cengiz'in olay yerinde yapılan alkol testinde 339 promil, Mehmet Alkış'ın ise 218 promil alkollü olduğu belirlendi.
Bir süre trafiğe kapanan Mudanya Yolu kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
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