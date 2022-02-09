09 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi!

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
ABONE OL
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi!

Son dakika haberine göre: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar'da çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA