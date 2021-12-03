Musa Orhan hapse girecek mi? Musa Orhan davası sonucu nedir? Musa Orhan serbest mi kaldı?
Musa Orhan hapse girecek mi? Musa Orhan davası sonucu nedir? Eski uzman çavuş Orhan’a cinsel saldırıdan 10 yıl hapis cezası verilirken, Musa Orhan’ın alacağı ceza sonrası hapse girip girmeyeceği merak konusu oldu. Musa Orhan, Batman’da intihar eden 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanıyordu. Orhan’a cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.
Musa Orhan hapse girecek mi? Musa Orhan serbest mi kaldı? Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6''ncı duruşmada karar açıklandı. Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza sonrası Orhan'ın hapse girip girmeyeceği merak ediliyor.
MUSA ORHAN HAPSE GİRECEK Mİ?
Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6''ncı duruşmaya, tutuksuz sanık Musa Orhan ve avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı. İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada savcı esas hakkında hazırladığı mütalaasını okudu.
Sanık hakkında, nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğinin sabit olduğunun belirtildiği mütaalada, "Sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 102/2 maddesi gereğince 12 yıldan az olmak şartıyla cezalandırılmasına, sanığın üzerine atılı suçun vasfı ve suç için kanunda öngörülen ceza süresinin sanığın kaçacağı veya delil karartacağı yönünde somut olgu niteliğinde olması hususları gözetilerek hükümle birlikte tutuklanmasına karar verilmesi" istendi.
ADLİ KONTROL ŞARTI GETİRİLDİ
Sanık Orhan ise mütalaaya ilişkin savunmasında, "Masum olduğumu düşünüyorum. İpek Er'in ölümüne üzgünüm. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti savunmaların ardından verdiği kısa aradan sonra, cinsel saldırı suçundan Orhan'a 10 yıl hapis cezası vererek, sanık hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış kararı verdi.
GÖREVDEN ALINMIŞTI
Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.
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