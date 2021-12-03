Musa Orhan hapse girecek mi? Musa Orhan davası sonucu nedir? Musa Orhan serbest mi kaldı?

Sanık hakkında, nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğinin sabit olduğunun belirtildiği mütaalada, "Sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 102/2 maddesi gereğince 12 yıldan az olmak şartıyla cezalandırılmasına, sanığın üzerine atılı suçun vasfı ve suç için kanunda öngörülen ceza süresinin sanığın kaçacağı veya delil karartacağı yönünde somut olgu niteliğinde olması hususları gözetilerek hükümle birlikte tutuklanmasına karar verilmesi" istendi.