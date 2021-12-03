Musa Orhan davası son dakika: Musa Orhan tutuklandı mı? Kaç yıl ceza aldı? İpek Er Musa Orhan olayı nedir?

Musa Orhan tutuklandı mı? Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er'in cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz yıl tutuklanan, mahkeme kararı sonrası salıverilen Musa Orhan olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Bu gelişmelerin ardından "Musa Orhan tutuklandı mı?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, Musa Orhan davası ne oldu? Musa Orhan tutuklandı mı? Kaç yıl ceza aldı? İpek Er Musa Orhan olayı nedir? İşte cevaplar...

MUSA ORHAN TUTUKLANDI MI?

Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Orhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı. Sanık avukatı ile maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu.

Savcının önceki duruşmadaki mütalaasına tekrar ettiği duruşmada, avukatların mütalaaya ilişkin beyanları alındı.