Musa Orhan davası son dakika: Musa Orhan tutuklandı mı? Kaç yıl ceza aldı? İpek Er Musa Orhan olayı nedir?
Son dakika... 18 yaşındaki İpek Er'in cinsel istismara maruz kalması olayına ilişkin başlatılan soruşturmada Musa Orhan tutuklanmış, 2020 Ağustos ayında mahkemenin verdiği tahliye kararı sonrası tutuklu bulunduğu cezaevinden salıverilmişti. Musa Orhan olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Musa Orhan davası ne oldu? Musa Orhan tutuklandı mı? Kaç yıl ceza aldı? İpek Er Musa Orhan olayı nedir? İşte haberin detayları...
Musa Orhan tutuklandı mı? Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er'in cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz yıl tutuklanan, mahkeme kararı sonrası salıverilen Musa Orhan olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Bu gelişmelerin ardından "Musa Orhan tutuklandı mı?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, Musa Orhan davası ne oldu? Musa Orhan tutuklandı mı? Kaç yıl ceza aldı? İpek Er Musa Orhan olayı nedir? İşte cevaplar...
MUSA ORHAN TUTUKLANDI MI?
Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.
Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Orhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı. Sanık avukatı ile maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu.
Savcının önceki duruşmadaki mütalaasına tekrar ettiği duruşmada, avukatların mütalaaya ilişkin beyanları alındı.
NE OLMUŞTU?
Şüpheli Musa Orhan'ın adı ilk kez 16 Temmuz'da intihar eden 18 yaşındaki genç kız İpek Er'in mektubuyla duyuldu.
Batman'da 16 Temmuz'da intihar girişiminde bulunan İpek Er, 18 Ağustos'ta yaşamını yitirmişti. Er, intihar mektubunda Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlatmıştı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına 7 Temmuz 2020'de müracaat eden 18 yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.
16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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