Çekmeköy’de direksiyon başında bayılan şoför önce yayaya sonra dükkana çarptı





"ÇARPMANIN ETKİSİYLE KADIN SAVRULDU"

Kazayı gören Berkant Çiftçi, "Kadınla kızı kaldırımda yürüyordu. Otomobil sürücüsü onlara çarpmayayım diye direksiyonu kırdı ama yine de vurdu. Çarpmanın etkisiyle kadın savruldu. Kaza sonrası herkes sokağa döküldü. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu iyi ama otomobil sürücüsü çok kötü çarptı. Biz evdeydik, binalar sallandı. Otomobil sürücüsü baygındı, su döktüler zor uyandırdılar" diye konuştu.

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