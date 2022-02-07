Denizli’de feci kaza! Takla atan otomobil içindeki 2 kişi hayatını kaybetti

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Topuz ile yanında bulunan Nuri Bacnı'nın (56) hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kazada hayatını kaybeden Topuz ve Bacnı'nın cenazeleri otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.