Denizli’de feci kaza! Takla atan otomobil içindeki 2 kişi hayatını kaybetti
Denizli Kale’de, şoförünün hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak takla attı. Feci kaza sonucunda 2 kişi yaşamını yitirirken emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaza, geçen gün saat 18.00 sularında Denizli'nin Kale ilçesin Karaköy Mahallesi Kale yolu Karacaoluk mevkisinde yaşandı.
SAVURULARAK TAKLA ATTI
Avdan Mahallesinden, Kale ilçesine seyir halinde olan Osman Nuri Topuz (52) yönetimindeki 20 ZY 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Topuz ile yanında bulunan Nuri Bacnı'nın (56) hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kazada hayatını kaybeden Topuz ve Bacnı'nın cenazeleri otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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