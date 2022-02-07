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‘İnsanlık ölmemiş’ dedirten davranış! Parkta bulduğu 135 bin TL’yi polise verdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.02.2022
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‘İnsanlık ölmemiş’ dedirten davranış! Parkta bulduğu 135 bin TL’yi polise verdi

Tekirdağ Çerkezköy’de hamallıkla uğraşan 39 yaşında 4 çocuk sahibi Ergün Gültekin, çocuklarını götürdüğü parkta, poşette 135 bin TL buldu. Parayı karakola götürüp emniyet güçlerine teslim eden Gültekin, “Biz de insanız, insanlık görevimizi yaptık. Bu kadar çok ihtiyacım varken ben o parayı yemedim. İnsanlara da duyarlı olmalarını öneriyorum.” dedi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir yapı şirketinde hamallık yaparak para kazanan Ergün Gültekin, geçen gün çocuklarını oynamaları için Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir çocuk parkına götürdü.

Gültekin, çocukları oynarken kendisi de banka oturdu. Bu sırada Gültekin'in, bankın yanında bir poşet dikkatini çekti. Poşeti açıp bakan Gültekin, içinde para olduğunu gördü.

KARAKOLA TESLİM ETTİ

Bir süre sahibi gelir diye bekleyen Gültekin, gelen olmayınca da iş yerine giderek durumu patronu Hamdi Aktaş'a anlattı. Gültekin ile Aktaş, Gazi Polis Merkez Amirliği'ne giderek parayı sahibine ulaştırılması için tutanak karşılığında polise teslim etti.

SAHİBİNİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ekipler, paranın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

"ÇOK İHTİYACIM VARKEN BEN O PARAYI YEMEDİM"
Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade eden Gültekin, "Poşeti önce çöp zannettim. Dokunup ağır olduğunu fark edince içinde kağıt olduğunu anladım. Ne olur ne olmaz diye korkarak açtığımda baktım ki içinde para var. Patronumu çağırıp durumu anlattım. Polise teslim etmeye karar verdik. Belki adam evini satmıştır, arabasını satmıştır, ihtiyaç sahibidir. Biz de insanız, insanlık görevimizi yaptık. Daha sonra tutanakla paraları polis ekiplerimize teslim ettik. Bu kadar çok ihtiyacım varken ben o parayı yemedim. İnsanlara da duyarlı olmalarını öneriyorum" diye konuştu.

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