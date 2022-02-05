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İstanbul'da lüks mekana silahlı saldırı! Yolun ortasında durup defalarca ateş etti! İşte o anlar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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İstanbul’da lüks mekana silahlı saldırı! Yolun ortasında durup defalarca ateş etti! İşte o anlar...

İstanbul'un en merkezi yerlerinden Bebek'te aracından inen şahıs ünlü bir kafeteryaya silahlı saldırıda bulundu. Şahsın geçtiğimiz ay işine son verildiği ortaya çıkarken saldırıda 3 kişi yaralandı. İşte o saldırıya ait görüntüler kameralara böyle yansıdı...

İstanbul Bebek'te gece saatlerinde aracından inen şahıs tarafından ünlü bir kafeteryaya yapılan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş polisi, kimliğini tespit ettiği şüphelinin peşine düştü. Şahsın, saldırı düzenlediği kafeteryadan geçtiğimiz ay işine son verildiği ortaya çıktı.

Olay, Beşiktaş Bebek Yoğurtçu Zülfü Sokak üzerindeki ünlü bit kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 34 VF 0416 plakalı otomobille gelen bir şahıs, araçtan indikten sonra silahını çekerek kurşun yağdırdı. Şahıs ardından geldiği araca binerek hızla uzaklaştı.

Saldırı sonucunda kafeteryadaki mekanın işletmecisi İbrahim Yılmaz (48) bacağından, çiçekçi Mehmet Putum (30) kalçasından ve yoldan geçen Recep Vayıs (36) ise bacağından yaralandı. Yağmur Ağkaya'nın aracının ise ön sağ yolcu camına isabet sonucu kırıldığı belirlendi. Saldırı anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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BEŞİKTAŞ POLİSİ SALDIRGANIN PEŞİNDE

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın emniyette "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan kaydı bulunan Can A. (25) olduğu tespit edildi. Öte yandan şahsın geçtiğimiz ay saldırı düzenlediği kafeteryadan çıkartıldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş polisi saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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