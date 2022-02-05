İstanbul’da lüks mekana silahlı saldırı! Yolun ortasında durup defalarca ateş etti! İşte o anlar...

İstanbul Bebek'te gece saatlerinde aracından inen şahıs tarafından ünlü bir kafeteryaya yapılan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş polisi, kimliğini tespit ettiği şüphelinin peşine düştü. Şahsın, saldırı düzenlediği kafeteryadan geçtiğimiz ay işine son verildiği ortaya çıktı.