05 Şubat 2022, Cumartesi
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İstanbul'da lüks mekana silahlı saldırı! Yolun ortasında durup defalarca ateş etti
İstanbul'un en merkezi yerlerinden Bebek'te aracından inen şahıs ünlü bir kafeteryaya silahlı saldırıda bulundu. Şahsın geçtiğimiz ay işine son verildiği ortaya çıkarken saldırıda 3 kişi yaralandı. İşte o saldırıya ait görüntüler kameralara böyle yansıdı...