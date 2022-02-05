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İstanbul'da lüks mekana silahlı saldırı! Yolun ortasında durup defalarca ateş etti

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Giriş: 05.02.2022 23:07
İstanbul'un en merkezi yerlerinden Bebek'te aracından inen şahıs ünlü bir kafeteryaya silahlı saldırıda bulundu. Şahsın geçtiğimiz ay işine son verildiği ortaya çıkarken saldırıda 3 kişi yaralandı. İşte o saldırıya ait görüntüler kameralara böyle yansıdı...
İstanbul’da lüks mekana silahlı saldırı! Yolun ortasında durup defalarca ateş etti
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