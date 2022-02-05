Bursa'da boşanma kavgası! Kayınpederini öldürüp intihar etti
Bursa'da bir süredir ayrı yaşadığı eşinin ailesinden 2 kişiyi yaralayan ve eşinin babasını öldüren şahıs intihar etti. İnegöl ilçesinde yaşanan olayda yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyiye gittiği de belirtildi.
EN SON İNTİHAR ETTİ
İstanbul'da yaşayan Bayram G. (35), boşanma aşamasında olduğu Serap Gül G'nin (35) babası Behçet C'nin (63), İnegöl Alanyurt Yeni Mahalle Millet Caddesi'ndeki evine gitti. Bayram G. ile eşi ve onun ailesi arasında çocukları göstermedikleri iddiasıyla tartışma çıktı.
Bu sırada tabancayla eşi Serap Gül G, kayınpederi Behçet C, kayınvalidesi Şaziye C. (56) ve kayınbiraderi Muhammet Enes C'ye (25) ateş eden Bayram G, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bayram G. kurtarılamadı. Behçet C. ise ameliyata alındığı hastanede hayatını kaybederken, diğer 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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