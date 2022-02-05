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Bursa'da boşanma kavgası! Kayınpederini öldürüp intihar etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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Bursa’da boşanma kavgası! Kayınpederini öldürüp intihar etti

Bursa'da bir süredir ayrı yaşadığı eşinin ailesinden 2 kişiyi yaralayan ve eşinin babasını öldüren şahıs intihar etti. İnegöl ilçesinde yaşanan olayda yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyiye gittiği de belirtildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi ile ailesinden 2 kişiyi silahla yaralayan, kayınpederini de öldüren şahıs intihar etti.

EN SON İNTİHAR ETTİ

İstanbul'da yaşayan Bayram G. (35), boşanma aşamasında olduğu Serap Gül G'nin (35) babası Behçet C'nin (63), İnegöl Alanyurt Yeni Mahalle Millet Caddesi'ndeki evine gitti. Bayram G. ile eşi ve onun ailesi arasında çocukları göstermedikleri iddiasıyla tartışma çıktı.

Bu sırada tabancayla eşi Serap Gül G, kayınpederi Behçet C, kayınvalidesi Şaziye C. (56) ve kayınbiraderi Muhammet Enes C'ye (25) ateş eden Bayram G, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bayram G. kurtarılamadı. Behçet C. ise ameliyata alındığı hastanede hayatını kaybederken, diğer 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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