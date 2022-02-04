Cani sevgilisi tarafından öldürülen Şebnem Şirin’in annesi konuştu! Yavruma uyurken kıymış

"UYKUDA OLAN SAVUNMASIZ BİR KIZA SALDIRACAK KADAR ALÇAK"

Furkan Zıbıncı'nın kızını öldürmeyi planladığını ifade eden Pervin Tokat, "Neyi, nasıl yapacağını düşünmüş. Telefonuna notlar yazmış. Sonrası için güya kendisi de intihar edecekmiş. Yavruma uyurken kıymış. Ne olduğunu anlamasına dahi izin vermeden saldırmış. Kızım bağırmış, çığlık atmış, yardım istemiş. Belki durur, bıçağı bırakır umuduyla 'Sen böyle biri değilsin yapma' demiş ama olmamış. Kurtulmak ve kaçmak için 'Bırak da son kez öpeyim' demiş. Ancak yine de bırakmamış. Evladının acı içinde kıvranarak ölümünü izlemiş. Kızımı kalleşçe, vahşice öldüren o cani, kendi canına kıyamamış elbette. Parmak izlerini silip, telefonunu temizlemiş, SİM kartını atmış, korkakça kaçmaya davranmış. Sonra kendini kurtarmak için poliste mahkemede adi yalanlar söylemiş. Gerçekler ortaya çıkmayacak sanıp, 'Şebnem bana saldırdı. Benimle evlenmek istiyordu, tartıştık' demiş. Kızımın yüreğinin temizliğinin, cesaretinin, mertliğinin kırıntısı bile onda yok. O bıçağı karşısındakinin gözüne bakarak tutabilecek erkekliği, adamlığı bile yok. Ancak kendisini savunamayacak, uykuda olan savunmasız bir kıza saldıracak kadar alçak. Telefonuna yazdığı gibi intihar edebilecek yüreği zaten yok. Tıpkı dediği gibi sadece bir boşluk bu dünyada. İyi ki intihar edememiş. Hemen ölmesin zaten, uzunca yaşasın da hayatının sonuna kadar bu kahpeliği vicdanını yakmaya devam etsin" ifadelerini kullandı.