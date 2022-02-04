Fatiha Suresi anlamı nedir? Fatiha Suresi nerede okunur? Fatiha Suresi okunuşu nasıl?

FATİHA SURESİ'NİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Fatiha Suresi, Mekke döneminde inen bir suredir. 7 ayetten oluşan Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir. Kelime olarak ''açmak, açıklığa kavuşturmak, meşakkati gidermek ve başlangıç'' anlamına gelmektedir. Surede, Allah'ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek yaratıcı oluşu anlatılmaktadır. Kuran'ın ilk suresidir. Vakit namazları başta olmak üzere kabir ziyaretlerinde ve yatmadan önce okunan bir duadır. Okunması çok sevaptır.

