Fatiha Suresi anlamı nedir? Fatiha Suresi nerede okunur? Fatiha Suresi okunuşu nasıl?
Fatiha Suresi nerede okunur? Fatiha Suresi anlamı nedir? Fatiha Suresi okunuşu nasıl? Fatiha Suresi okunuşu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Mübarek üç aylara girilmesiyle birlikte Fatiha Suresi'ni okumak isteyen vatandaşlar Fatiha Suresi okunuşu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Fatiha Suresi anlamı nedir?
Fatiha Suresi nerede okunur? Fatiha Suresi anlamı nedir? Fatiha Suresi okunuşu nasıl? Fatiha Suresi anlamı ve okunuşu yoğun şekilde araştırılıyor. Regaip Kandili ve mübarek üç aylara girilmesiyle birlikte Fatiha Suresi okunuşu ve anlamı da gündemde sorgulanıyor. Fatiha kelimesi "açmak, açıklığa kavuşturmak, meşakkati gidermek ve başlangıç'' anlamlarına gelir.
FATİHA SURESİ OKUNUŞU NASIL?
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillâhi rabbil'alemin
Errahmânir'rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în
İhdinessirâtal mustakîm
Sirâtallezine en'amte aleyhim
Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
Fatiha Suresi'nin Meali
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Hamd, Alemlerin Rabbi
Rahman, Rahim
Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola,
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.
FATİHA SURESİ'NİN FAZİLETLERİ NELERDİR?
Fatiha Suresi, Mekke döneminde inen bir suredir. 7 ayetten oluşan Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir. Kelime olarak ''açmak, açıklığa kavuşturmak, meşakkati gidermek ve başlangıç'' anlamına gelmektedir. Surede, Allah'ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek yaratıcı oluşu anlatılmaktadır. Kuran'ın ilk suresidir. Vakit namazları başta olmak üzere kabir ziyaretlerinde ve yatmadan önce okunan bir duadır. Okunması çok sevaptır.
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