Trabzon’daki gençlerle buluşma toplantısında ortaya çıktı! Başkan Erdoğan’ın adaşı isminin hikayesini anlattı

Başkan Erdoğan'ın, Trabzon'u ziyareti sırasında Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldiği programda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde okuyan Recep Tayyip Erdoğan isimli öğrenci ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen konuşma yürekleri ısıttı. Recep Tayyip Erdoğan isimli öğrenci babasının isminin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babasının ismi olan Ahmet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunun üzerine, "Biraz daha konuşursak duvara vuracağız kafayı" diyerek salondakileri gülümsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaşı o öğrenci konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZ İLE AKRABALIĞIM YOK

Cumhurbaşkanımızla bir akrabalığım yok. Babamın adını dedesi koymuş. Onun da babasının adı Ahmet'miş. Babam Cumhurbaşkanıyla yüz yüze ilk tanışması 2002 Ak Parti İl binası açılışında oluyor çocukluk fotoğrafımın olduğu kare ilk tanışma anları yani. Babam o dönemler aktif görev almasa da Refah ve Fazilet partilerinde gönül bağı ile bir ilişkisi var. Babam AK Parti'de ise kuruluşundan itibaren her kademesinde görev almış ve hizmet etmiş bir teşkilatçı.