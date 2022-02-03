Bu sene oruç ne zaman tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet takvimi!
Üç ayların başlamasıyla birlikte Ramazan ayı takvimi gündeme geldi. Oruç ve Kur'an ayı olan Ramazan ayı ile ilgili araştırmalar sürerken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini içerisinde barındıran Ramazan ayı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bu sene oruç ne zaman tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte cevaplar...
Bu sene oruç ne zaman tutulacak? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 dini günler takvimi açıklandı. Sabır, şükür, tövbe ve tefekkür ayı olan Ramazan-ı Şerif'i heyecanla bekleyen vatandaşlar, bu sene Ramazan'ın hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Peki, bu sene oruç ne zaman tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte haberin detayları...
2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet'in takvimine göre, 2022 Ramazan ayı 02 Nisan Cumartesi günü başlayacak ve 01 Mayıs Pazar günü sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 01 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 04 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.
RAMAZAN AYI'NDA NELER YAPILIR?
Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:
* Oruç tutmak
* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak
* Kur'an okumak
* Namazları cemaatle kılmak
* Sahur yapmak
* İftar ettirmek
* Kadir Gecesini aramak
* Sabretmek
* İhsan ve ikramda bulunmak
* Tövbe etmek
* Cenneti istemek
* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek
* Ramazan umresi yapmak
* Açları doyurmak
RAMAZAN AYI VE ORUÇ İLE İLGİLİ AYET-İ KERİMELER
1- Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. (Bakara Suresi 185)
2- Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara Suresi 183)
3- Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Suresi 184)-
4- Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. (Tevbe Suresi 112)
5- Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara Suresi 187)
RAMAZAN'DA SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?
Günlerin uzun olması ve yorucu iş hayatı nedeniyle Ramazan'da Oruç tutanlar "sahura kalkmadan" oruç tutulurmu sorusunu sormaya başladılar. Diyanet yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi; "Sahura kalkmamak 'günah' değil. Ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap" denildi. Sahur'da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
'Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.'
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