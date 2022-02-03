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TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışmaları başvuruları için son tarih 28 Şubat

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Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışmaları başvuruları için son tarih 28 Şubat

TEKNOFEST açıklamasına göre, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 5. yılında TEKNOFEST 2022’ye hazırlanıyor. Rotasını Karadeniz'e çeviren TEKNOFEST, her yıl yüzbinlerce gencin başvuruda bulunduğu Türkiye'nin en büyük para ödüllü Teknoloji Yarışmaları'nı bu yıl 39'u ana yarışma olmak üzere 97 farklı kategoride düzenliyor. Milli Teknoloji Hamlesi ateşiyle yanan meşaleyi teknoloji ve bilimle buluşturacak gençler için yarışma başvuruları açılırken, görkemli festivalde yer almak ve Teknoloji Yarışmaları'nda kıyasıya mücadele etmek isteyenler 28 Şubat'a kadar "www.teknofest.org" adresi üzerinden çevrim içi olarak başvurularını gerçekleştirebiliyor.

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