Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Kampanyada, her aylık dönem için 1 kişi BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 50 kişi Apple iPhone 12 64 GB Cep Telefonu ve 50 kişi Apple Airpods ve şarj kutusu ikramiyesi verilecek. Ödül almak isteyen kişiler, Nescafe çekiliş sonuçları hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Nescafe çekiliş sonuçları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. Çekiliş sonuçlarına göre; 1 kişi BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil kazanma şansı yakalayacak. Peki; Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Nescafe çekilişi 28.01.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi.
ÖDÜL OLARAK NE VERİLECEK?
Kampanyada, her aylık dönem için 1 kişi BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 50 kişi Apple iPhone 12 64 GB Cep Telefonu ve 50 kişi Apple Airpods ve şarj kutusu ikramiyesi kazanacaktır.
Toplamda 4 aylık dönemde 4 adet BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 200 adet Apple Iphone 12 64GB cep telefonu ve 200 adet Apple Airpods ve şarj kutusu verilecektir. Model Otomobil ikramiyesi kazanacaktır.
NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kazanan talihliler 04.02.2022 tarihlerinde duyurulacaktır.
Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Nestlé ve U2 sorumlu tutulamaz.
Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.
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