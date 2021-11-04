Selçuk Bayraktar Samsun’da! TEKNOFEST 2022 için ilk incelemelere başladı

"TÜM GAYRETLERİMİZ GENÇLERİN GELECEĞİ İÇİN"

Festivalde yapılacak çalışmalardan da bahseden Bayraktar, "Şimdiden sürprizleri söylemem mümkün değil. Zamanı gelince onları kamuoyu ile paylaşırız. TEKNOFEST'e geçen yıl 200 bin gencimiz başvurdu. 50 bin takım şeklinde başvuru oldu. Buradan yetişen öğrenciler sadece İHA'lar, SİHA'lar değil, teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında, teknoloji yarışmalarının yüzde 90'ı neredeyse sivil diğer alanlarda biyomedikalden yapay zekaya akıllı ulaşımdan insanlık yararına teknolojilere kadar çok geniş bir yelpazede alanlarda bu yarışmalar yapılıyor. Orada çok daha büyük eserler yapacaklarını göreceğiz genç kardeşlerimizin. Biz de şimdiden TEKNOFEST 2022'yi kocaman bir ekip olarak, aile olarak çalışıyoruz. Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ev sahipleri olarak bunun yanında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız da burada. Tüm gayretlerimiz onların geleceği için" şeklinde konuştu.