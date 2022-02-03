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Sıcaklık eksi 30 dereceyi buldu! Sivas'tan şaşırtan görüntü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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Sıcaklık eksi 30 dereceyi buldu! Sivas’tan şaşırtan görüntü

Son günlerde Türkiye'nin en soğuk illeri sıralamasında başı çeken Sivas'tan ilginç bir görüntü daha geldi. Doğa yürüyüşüne çıkan bir grup, ayakta donmuş halde kurt buldu. Kentte geçen ay yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 30 derecelere kadar düşmüştü.

Suşehri ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki Şar köyü yakınlarında doğa yürüyüşüne çıkan Yavuz Kutlu, Yunus Kutlu ve Sedat Üner, karlı arazide donarak ölen kurt buldu.

Grup, vücudunda yara bulunmayan hayvanın yiyecek ararken donduğunu belirledi. 3 arkadaş, ayakta donan kurdu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.



HAVA SICAKLIĞI EKSİ 30'LARI GÖRMÜŞTÜ

Ocak ayının sonlarına doğru yağan kar yağışı sonrası kent, soğuk havaya teslim olmuştu. Kentte 25 Ocak'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 30 derece olarak ölçülmüştü.

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