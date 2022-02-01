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Sivas’ta termometreler eski otuz dereceyi gösterdi! Akan su bile dondu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Sivas’ta termometreler eski otuz dereceyi gösterdi! Akan su bile dondu

Dondurucu soğuklar ülke genelinde etkili olmaya devam ediyor. Sivas’ta bir muhtar gece su boruları donmasın diye muhtarlığın musluğunu açık bıraktı, gündüz geldiğinde akan suyun bile donduğunu görünce şoke oldu.

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