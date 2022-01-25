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Türkiye'nin en soğuk ili Sivas oldu! Eksi 30,9 dereceyi gördü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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Türkiye’nin en soğuk ili Sivas oldu! Eksi 30,9 dereceyi gördü

Sivas'ın Gürün ilçesi gece sıfırın altında 30,9 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Soğuk hava Sivas merkez ve diğer ilçelerinde de etkili oldu.

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