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Regaip Kandili'nde kılınacak namazlar nelerdir? Nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Nafile namazı kılınışı...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2022
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Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir? Nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Nafile namazı kılınışı...

Regaip Kandili hangi namaz kılınır? Mübarek üç ayların başlaması ile birlikte Müslümanlar büyük sevinç yaşadı. Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi yani bugün Regaip Kandili idrak edilecek. Regaip Kandili'ni ibadet içerisinde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, bu gece hangi namazların kılınması gerektiğini araştırıyor. Peki, Regaip Kandili'nde kılınacak namazlar nelerdir? Nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Nafile namazı kılınışı...

Regaip Kandili'nde kılınacak namazlar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam'a göre, Yüce Allah'ın bazı zaman dilimlerinde rahmetini insanlara bol bol ihsan ettiğine inanılır. Bu zaman dilimlerinin en önemlilerinden biri üç aylardır. Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesine denk gelen Regaip Kandili ise bugün idrak edilecek. Peki, Regaip Kandili'nde kılınacak namazlar nelerdir? Nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Nafile namazı kılınışı...

REGAP KANDİLİ'NDE KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?

Regaip kandilinde Allah'ın kullarını affetmesi ve günahlarını bağışlaması için bazı özel namaz ve duaların edilmesi gerekir. Önemli olan bu ibadetlerin kalpten ve içten yapılmasıdır. Kişiler ilk olarak o gün kaza namazlarını kılması tavsiye edilir. Her vakit namazının ardından kılınabildiği kadar kaza namazı kılınmalıdır.

Oruç tutan kimselerin iftarlarını yaptıktan sonra akşam namazı kılıp kılınması tavsiye edilen şu namaz bulunmaktadır. Akşam namazı idrak edildikten sonra her iki rekatta bir selam verilerek toplamda 12 rekat olan nafile namazdır. Her rekatta Fatiha Suresinden sonra Kadir Suresi ve 12 kez İhlas Suresi okunur. Diğer bir seçenek de 1 kez Kadir, 3 kez ihlas suresi şeklinde de kılınabilir.

Namazın bitmesinin ardından ise: 'Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.' Duası 70 defa okunur. Ardından secdeye kapanıp 'Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh' duası da 70 defa okunur. Secdeden kalktıktan sonra ise Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram. Duası da 70 defa okunur. Son kez secde edip 'Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh' duaları okunur.

Her rek'atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek'atta bir selam verilerek 12 rek'at tamamlanır. On ikinci rek'at kılınıp selam verildikten sonra yerinden kalkmadan yetmiş kere " Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi" denilir. Sonra secdeye varılır. Secdede yetmiş kere " subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi" denir.

Sonra secdeden kalkılarak ettahiyyatta oturulur. Ve yetmiş kere "Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta'lemü" dedikten sonra tekrar secde edilir. Secdede yetmiş kere " subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi" dedikten sonra, isteklerimizi alemlerin Rabbine arz edilir. ( İhya ulumuddin, Bedir yayınları, 1974, c:1, s:555)

Regâib namazını cemaatle kılmak bid'attir. Zaten terâvihten başka hiçbir nâfile namaz cemaatle kılınmaz.

REGAİP KANDİLİ'NDE HANGİ TESBİHLER ÇEKİLMELİ?

300 Salavat-ı şerife,

101 Fatiha-i şerife,

101 İhlas'ı şerife,

101 Kadir suresi

SALAVAT-I ŞERİF NASIL GETİRİLİR?

Peygamberimize salata ü selam birçok şekilde getirilebilir. Allah'ın (c.c.) Resulü Hz. Muhammed'e (s.a.v.) en kısa şekillerde;

"Allahümme salli alâ Muhammed"
"Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"
"Sallallahü aleyhi ve sellem"
"Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"

diye salât ü selam getirilebilir.

Üç ayların birincisi olan recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesi ve 27. gecesi de Mi'rac gecesidir. Üç ayların ikincisi olan şâban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Üç ayların üçüncüsü olan ramazan ayının 27. gecesi ise Kadir gecesidir.

Bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, "Da'avât", 84)

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