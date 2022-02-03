Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir? Nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Nafile namazı kılınışı...

Regaip Kandili'nde kılınacak namazlar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam'a göre, Yüce Allah'ın bazı zaman dilimlerinde rahmetini insanlara bol bol ihsan ettiğine inanılır. Bu zaman dilimlerinin en önemlilerinden biri üç aylardır. Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesine denk gelen Regaip Kandili ise bugün idrak edilecek. Peki, Regaip Kandili'nde kılınacak namazlar nelerdir? Nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Nafile namazı kılınışı...

REGAP KANDİLİ'NDE KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?

Regaip kandilinde Allah'ın kullarını affetmesi ve günahlarını bağışlaması için bazı özel namaz ve duaların edilmesi gerekir. Önemli olan bu ibadetlerin kalpten ve içten yapılmasıdır. Kişiler ilk olarak o gün kaza namazlarını kılması tavsiye edilir. Her vakit namazının ardından kılınabildiği kadar kaza namazı kılınmalıdır.