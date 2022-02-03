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Haberler Galeri Kandil mesajları: 2022 kısa ve öz, anlamlı Regaip Kandili mesajları burada! Resimli en güzel kandil mesajı

Kandil mesajları: 2022 kısa ve öz, anlamlı Regaip Kandili mesajları burada! Resimli en güzel kandil mesajı

Regaip Kandili mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Rahmet ve mağfiret, muhabbet ve bereket vesilesi olan üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili bugün idrak edilecek. Birbirlerinin kandil gününü kutlamak isteyen vatandaşlar, en güzel kandil mesajlarını araştırmaya başladı. Resimli ve yazılı Regaip Kandili mesajlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte kısa ve öz, en güzel ve anlamlı 2022 Regaip Kandili mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2022 09:12
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Kandil mesajları: 2022 kısa ve öz, anlamlı Regaip Kandili mesajları burada! Resimli en güzel kandil mesajı

Regaip Kandili mesajları burada! Regaip Kandili'nin kadir ve kıymetini bilip Allah'a tam bir teslimiyetle yönelmek isteyen Müslümanlar, mübarek kandil gecesini huşu içinde karşılayacak. Uzaktaki yakınlarına kandil mesajı göndermek isteyenler ile sosyal medyadan paylaşım yaparak kandil kutlamak isteyen vatandaşlar, en güzel Regaip Kandili mesajlarını araştırıyor. İşte kısa ve öz, en güzel ve anlamlı 2022 Regaip Kandili mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kandil mesajları: 2022 kısa ve öz, anlamlı Regaip Kandili mesajları burada! Resimli en güzel kandil mesajı

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.

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Kandil mesajları: 2022 kısa ve öz, anlamlı Regaip Kandili mesajları burada! Resimli en güzel kandil mesajı

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.

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Kandil mesajları: 2022 kısa ve öz, anlamlı Regaip Kandili mesajları burada! Resimli en güzel kandil mesajı

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun…

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği; mutlu, umutlu ve sevgi dolu günlere, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere... Kandiliniz Mübarek Olsun.

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Kandil mesajları: 2022 kısa ve öz, anlamlı Regaip Kandili mesajları burada! Resimli en güzel kandil mesajı

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Regaip kandilin mübarek olsun.

Rüzgarın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun. Mutlu kandiller...