Kandil mesajları: 2022 kısa ve öz, anlamlı Regaip Kandili mesajları burada! Resimli en güzel kandil mesajı

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Regaip kandilin mübarek olsun.

Rüzgarın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun. Mutlu kandiller...