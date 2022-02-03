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Kandil mesajları: 2022 kısa ve öz, anlamlı Regaip Kandili mesajları burada! Resimli en güzel kandil mesajı
Regaip Kandili mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Rahmet ve mağfiret, muhabbet ve bereket vesilesi olan üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili bugün idrak edilecek. Birbirlerinin kandil gününü kutlamak isteyen vatandaşlar, en güzel kandil mesajlarını araştırmaya başladı. Resimli ve yazılı Regaip Kandili mesajlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte kısa ve öz, en güzel ve anlamlı 2022 Regaip Kandili mesajları...