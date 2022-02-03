Regaip Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler! Diyanet Regaip Kandili ile ilgili Kur’an’da geçen ayetler nelerdir?

Regaip Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi idrak edilecek Regaip Kandili, Müslümanlar tarafından sevinçle karşılanıyor. Regaip Kandili hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Regaip Kandili ile ilgili Kur'an'da hangi ayetler geçiyor? Hz. Muhammed'in Regaip Kandili hadisleri nelerdir? İşte Regaip Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler...

REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ AYET

Regaip kelimesi Kur'an-ı Kerim'de direkt olarak geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği manayı karşılamaktadır. Bu ayetlerin içerisinde yer alan bir ayet ise Recep ayına vurgu yapmaktadır: