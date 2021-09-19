Evlat nöbeti tutan baba Demir: Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz

"KARDEŞİ KARDEŞE VURDURUYORLAR"

Onları başıboş bırakmayacağız. Bizim canımızı yaktılar, elimizden gelene kadar biz de onların canını yakacağız ve sonuna kadar devam edeceğiz, bunu bilsinler. Benim oğlum bugün kime askerlik yapıyor, kardeşi kardeşe vurduruyorlar. Bunlar çocuklarımızı PKK'ya teslim etti, PKK alıp Amerika'ya askerlik yaptırıyor. Oğlum kaç gel sizi kandırıyorlar, Türkiye'ye dönerseniz hapiste çürürsünüz diyorlar. Bak 32 arkadaşın geldi, kelepçe vurulmadan anne ve babasına teslim edildi" dedi.