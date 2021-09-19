Evlat nöbeti tutan baba Demir: Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz
Evlatlarının hain terör örgütü PKK üyeleri tarafından dağa kaçırıldığını belirterekHDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ‘oturma eylemi’ yapan ailelerin direnişi 749'uncu gününde de sürüyor. Oğlu için nöbete katılan Abdullah Demir, " Kardeşi kardeşe vurduruyorlar. Bunlar çocuklarımızı PKK’ya teslim etti." dedi.
Evlatlarının eli kanlı terör örgütü PKK üyeleri tarafından kaçırıldığını ifade ederek 3 Eylül 2019 tarihinde çeşitli şehitlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı evlat nöbeti 749'uncu gününe girdi.
"FARE DELİĞİNE GİRSELER DE PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, evladına seslenerek teslim olması çağrısında bulundu. Demir, "Bu zalim HDP nereye giderse arkasındayız, buradaki Kandil'i kapatıp gittiler. Allah'ın izniyle sonuna kadar arkalarındayız. Biz çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Bunlar iyi bilsinler ki fare deliğine girseler de peşlerini bırakmayacağız.
"KARDEŞİ KARDEŞE VURDURUYORLAR"
Onları başıboş bırakmayacağız. Bizim canımızı yaktılar, elimizden gelene kadar biz de onların canını yakacağız ve sonuna kadar devam edeceğiz, bunu bilsinler. Benim oğlum bugün kime askerlik yapıyor, kardeşi kardeşe vurduruyorlar. Bunlar çocuklarımızı PKK'ya teslim etti, PKK alıp Amerika'ya askerlik yaptırıyor. Oğlum kaç gel sizi kandırıyorlar, Türkiye'ye dönerseniz hapiste çürürsünüz diyorlar. Bak 32 arkadaşın geldi, kelepçe vurulmadan anne ve babasına teslim edildi" dedi.
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