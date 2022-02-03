Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Şükür namazında okunacak dualar nelerdir?
Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Şükür namazında okunacak dualar nelerdir? Regaip Kandili'nde ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar şükür namazı kılmak istiyor. Şükür namazında sünnete itibar edildiği için iki rekat olarak kılınmaktadır. Nafile namazların bir çoğunda iki rekat şeklinde kılınması sünnet olmaktadır. Peki, şükür namazı nasıl kılınır?
Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Şükür namazında okunacak dualar nelerdir? Şükür namazı kılmak isteyen vatandaşlar bu ibadetleri yerine getirme yolları hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. Allah tarafından verilen tüm nimetlere olan teşekkürünü karşılamak için Allaha teşekkür ve minnet duygusunun ibadet şeklini alan şükür namazı kılmak isteyenler için detaylar haberimizde...
ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR?
Şükür namazı kılmak için öncelikle niyet etmek gerekir. Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya diyerek niyet edilmektedir. Daha sonra Allahu Ekber diyerek tekbir alınır ve ardından Subhaneke okunur ve besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur ve bir zammı sure yahut Kuranı kerimden ayet okunur. Rukuya gidilir ve sonra secde yapılır daha sonra ikinci rekatta da aynı şekilde Fatiha ve Zammı sure okunduktan sonra ruku ve secdeden sonra son oturuşta ettahiyyatü, salli, barik ve Rabbena duaları okunur ardından selam verilir.
ŞÜKÜR NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Şükür namazında sünnete itibar edildiği için iki rekat olarak kılınmaktadır. Nafile namazların bir çoğunda iki rekat şeklinde kılınması sünnet olmaktadır.
ŞÜKÜR NAMAZINDA HANGİ DUA VE SURELER OKUNUR?
Şükür namazında nafile namaz sayıldığı için Fatihadan sonra herhangi bir zammı sure okunabilmektedir. Bazı alimler şükür namazında birinci rekatta Kafirun suresini ikinci rekatta ise İhlas suresini okumayı tavsiye etmektedir. Özellikle sıkıntılı bir zaman dilimi yaşıyorsanız bu şekilde nafile kılınmaktadır.
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