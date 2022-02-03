Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Şükür namazında okunacak dualar nelerdir?

ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR?

Şükür namazı kılmak için öncelikle niyet etmek gerekir. Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya diyerek niyet edilmektedir. Daha sonra Allahu Ekber diyerek tekbir alınır ve ardından Subhaneke okunur ve besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur ve bir zammı sure yahut Kuranı kerimden ayet okunur. Rukuya gidilir ve sonra secde yapılır daha sonra ikinci rekatta da aynı şekilde Fatiha ve Zammı sure okunduktan sonra ruku ve secdeden sonra son oturuşta ettahiyyatü, salli, barik ve Rabbena duaları okunur ardından selam verilir.