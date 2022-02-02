Üç aylarda hangi dualar okunur? Diyanet Recep ayı , Şaban ayı, Ramazan ayı duaları nedir? İşte 3 aylar duaları...
Feyiz ve bereketin sağanak sağanak yağdığı üç aylar başladı. Üç aylarda bol bol dua etmek isteyen vatandaşlar, bu mübarek aylarda hangi duaların okunması gerektiğini araştırıyor. İbadetlerle geçirilecek olan, Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylar dualarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, üç aylarda hangi dualar okunur? Diyanet Recep ayı , Şaban ayı, Ramazan ayı duaları nedir? İşte 3 aylar duaları...
Üç aylarda hangi dualar okunur? Rahmet mevsiminin ilk cemresi olan Regaib Gecesi bugün... Müslümanlar için büyük bir fırsat olan Recep ayının başlamasıyla birlikte üç aylara girildi. Bu gecenin kadir ve kıymetini bilerek Allah'a tam bir teslimiyetle yönelmek için bu mübarek ayları ibadetlerle geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, üç aylarda okunacak duaları araştırıyor. Peki, üç aylarda hangi dualar okunur? Diyanet Recep ayı , Şaban ayı, Ramazan ayı duaları nedir? İşte merak edilenler...
ÜÇ AYLAR DUALARI
"Allahümme barik lenâ fi Recebe ve Şa'ban ve belliğnâ Ramazân. Vahtim lenâ bil'iman ve yessir lenâ bil'kur'an"
Üç aylar girince her gün 7, 10, 25 veya 100 kere bu dua okunabilir.
ÜÇ AYLAR İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER
"Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)
"Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 25)
"Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"
ÜÇ AYLARDA NELER YAPILMALIDIR?
● Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
● Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
● Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
● 4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı
● Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.
● Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.
● Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
● Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
● Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
● Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.
● Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.
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