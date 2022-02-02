Üç aylarda hangi dualar okunur? Diyanet Recep ayı , Şaban ayı, Ramazan ayı duaları nedir? İşte 3 aylar duaları...

Üç aylarda hangi dualar okunur? Rahmet mevsiminin ilk cemresi olan Regaib Gecesi bugün... Müslümanlar için büyük bir fırsat olan Recep ayının başlamasıyla birlikte üç aylara girildi. Bu gecenin kadir ve kıymetini bilerek Allah'a tam bir teslimiyetle yönelmek için bu mübarek ayları ibadetlerle geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, üç aylarda okunacak duaları araştırıyor. Peki, üç aylarda hangi dualar okunur? Diyanet Recep ayı , Şaban ayı, Ramazan ayı duaları nedir? İşte merak edilenler...

ÜÇ AYLAR DUALARI

"Allahümme barik lenâ fi Recebe ve Şa'ban ve belliğnâ Ramazân. Vahtim lenâ bil'iman ve yessir lenâ bil'kur'an"

Üç aylar girince her gün 7, 10, 25 veya 100 kere bu dua okunabilir.