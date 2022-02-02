Üç ayların ilk günü yapılacak ibadetler: 2022 Recep ayında çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Diyanet açıklaması!
İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen mübarek üç aylar bugün başladı. Üç ayları huşu içinde karşılayan vatandaşlar, üç ayların ilk günü yapılacak ibadetler konusunda araştırmalara başladı. Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan mukaddes üç aylar hakkında merka edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, üç ayların ilk günü yapılacak ibadetler neler? 2022 Recep ayında çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? İşte merak edilenler...
Üç ayların ilk günü yapılacak ibadetler neler? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üç aylar hakkında merak edilenler açıklandı. Dini hissiyat ve ibadet yoğunluğunun arttığı üç ayların başlaması ile birlikte yapılması gereken ibadetler gündeme geldi. Rahmet ve bereket mevsimi üç aylar hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, üç ayların ilk günü yapılacak ibadetler neler? 2022 Recep ayında çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? İşte cevaplar...
ÜÇ AYLARDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?
Recebin ilk günü ALLAH(c.c.) rızası için iki rekat nafile namaz kılınır.Sonra samimiyetle günahlara tevbe edilir.
111 defa''ALLAH(c.c.)ümme salli ala MUHAMMED'' diye Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirilir.
Akabinde 1660 defa : ''Ya ALLAH(c.c.)'' diye tesbih çekilir.
Üç aylar boyunca her gün 1100 defa: ''La ilahe illALLAH''
100 kere de ''MUHAMMEDun resulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.
Bu hal üzere üç ayların sonunda 90 bin kelime-i tevhid tamamlanmış olur.
Efendimiz (sav):'' Bir defa Kelime-i Tevhidgetiren kimsenin 4.000 adet büyük günahı amel defterinden silinir'' buyurmuşlardır. Buna göre 90.000x4.000=360.000.000 günah-ı kebairden arınmış olur inşALLAH(c.c.).
ALLAHümme bariklenâ fi Recebe ve Şaban ve belliğnâ Ramazân vahtim lenâ bil'iman ve yessir lenâ bil'Kur'an"
3 AYLAR'DA NELER YAPILIR?
Receb-i Şerîf ayına girildiğinde her yeni başlangıçta olduğu gibi işe tevbe ve istiğfâr ederek geçmişi silip bu mukaddes mevsime geride bırakılan seneler için pişmanlık; gelecek için kararlılık esasına uygun bir başlangıç yapılmalıdır. "De ki: Ey (günah işlemekle) haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin, doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o Ğafûr ve Rahîm'dir" (Zümer Sûresi:53) âyet-i kerîmesi, rabbimizden asla ümit kesmemeyi ve bağışlanma konusunda Allah Te'âlâya sığınmayı telkin buyurarak bize yolumuzu ve ufkumuzu aydınlatan bir kandil olmaktadır.
Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in üç ayların başlangıcı olan Receb ayı girdiğinde yaptığı: "Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır." (Ahmed İbnü Hanbel, el-Müsned, 1/259) şeklindeki duâsı bizler için konunun ehemmiyetini kavrama açısından önemli bir delildir.
Haram aylardan biri olması hasebiyle Receb-i Şerîf ayında sevaplar katbekat katlanacaktır. En önemli hususiyeti bağışlanma ayı olan ve büyükler tarafından "azatlılar ayı" olarak anılan bu ayda oruç tutmanın fazîleti de pek büyüktür. Bilhassa ilk gününü oruçlu geçirmek ve ay boyunca imkânlar elverdiği kadar oruç tutmak Receb-i Şerîf'i ihyâ ve nice müjdelere nâiliyet açısından önemli bir tavır olacaktır.
Mevlâ Te'âlâ: "(Habîbim) De ki: Eğer duânız ve ibâdetiniz olmasa, Rabbiniz size ne diye değer versin" (Haşr Sûresi:18) buyurarak kulları değerli kılan asıl unsurun 'kulluk' olduğu vurgusuyla beraber, duâ ve ibâdetleri artırarak düzenli olarak sürdürmenin önemini de beyan etmiştir.
Receb-i Şerîf'in girişiyle birlikte kavuşacağımız bu mübârek mevsim sırasıyla; bu ayda bulunan Reğâib ve Mi'râc geceleriyle, daha sonra Şa'bân-ı Şerîf ayı ve bu ayda bulunan Berât gecesiyle ve Ramazân-ı Şerîf ayıyla birlikte devam edip bu ayda yer alan Kadîr gecesiyle nihâyete erecektir. Rabbimiz Azze ve Celle müstefîd eylesin. Âmîn.
3 AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?
3 aylar, Rahmân olan Allah'ın rahmetinin sağnak sağnak yağdığı aylardır.
Diğer vakitlerde ibadât-u taate on sevap veriliyorsa, Receb, Şaban ve Ramazan aylarında ihlâs ve samimiyete bağlı olarak kat kat daha fazla sevap verilir.
Üç aylar, yılda bir defa gelen ve ahiret ticaretinin yapıldığı mümtaz aylardır. Bereket ve feyzinden İstifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük kazançlar elde ederler. Bu bakımdan üç ayların kıymeti pek büyüktür. Ahiret sermayesinin artmasına vesile olan kudsî aylardır.
Bu eşsiz aylarda ahirete yönelik amelleri diğer vakitlere nispeten daha fazla çoğaltmak gerekir. Bu aylarda daha fazla Kur'ân-ı Kerîm okumak, ilme daha fazla yönelmek, ibadet ve tefekküre ve İslâmî hizmetlere daha fazla vakit ayırmak Mü'min'ler için kaçınılmaz bir fırsat olmalıdır.
İşte bu sebeple üç ayların ve üç aylar içerisinde bulunan mübarek gecelerin büyük bir sevinç ve coşkunlukla ihya edilmesi büyük önem arz etmektedir. Buna mukabil olarak da bu ayların fazilet ve bereketinden mahrum kalan kimseler ise büyük hayırlardan mahrum kalmış demektir. Müslümanların uyanık davranıp bu ayları ganimet bilmesi, bir ânını bile gaflet içerisinde geçirmemesi gerekir.
Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Recep ayı girdiği zaman:
"Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve Ramazan ayını da bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur)" diye dua etmişlerdir. (AhmedibnüHanbel, el-Müsned, 1/259)
ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?
Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. İşte Diyanet'in açıklaması...
"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."
ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Nafile oruçlara niyet şu şekilde yapılmaktadır; "Niyet Ettim Allah rızası için nafile oruç tutmaya.
Kaza oruçlarına niyet şu şekilde yapılmaktadır; "Niyet ettim Allah rızası için en son kazaya kalan Ramazan orucunun kazasını tutmaya."
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