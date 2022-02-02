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Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda "Panther Max" adlı gemi arızalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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Son dakika: Çanakkale Boğazı’nda Panther Max adlı gemi arızalandı

Son dakika haberi... Çanakkale Boğazı'nda makine arızası oluşan Bahama bayraklı "Panther Max" isimli gemi, güvenli demir bölgesine götürülecek.

Mısır'dan Ukrayna'ya seyreden 230 metre uzunluk ve 44 bin 326 groston ağırlığındaki Bahama bayraklı "Panther Max" adlı boş kuru yük gemisinin makineleri, Nara mevkisi önlerinde arızalandı.

Geminin kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait "Kurtarma-16" ve "Nazım Tur" römorkörleri sevk edildi.

Yedeklenen geminin, güvenli demir bölgesine götürüleceği öğrenildi.

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