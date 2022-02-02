Regaip Kandili'nde Peygamber Efendimizin okuduğu dualar! Peygamber efendimizin kandil duası 2022...
Regaip Kandili'nde Peygamber Efendimizin okuduğu dualar araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre yılın ilk kandili 3 Şubat 2022 tarihinde idrak edilecek. Önemli gecede Peygamberimiz (SAV) tarafından okunan dualar merak ediliyor. İşte, Peygamber efendimizin kandil duası 2022...
Peygamber efendimizin kandil duası araştırılan konular arasında yer alıyor. Hicri takvime göre, yedinci ay olan Recep ayı içerisinde Regaip Kandili de idrak ediliyor. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği bu günlerde bolca ibadet ediliyor. İşte, Regaip Kandili'nde Peygamber Efendimizin okuduğu dualar...
REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ NELER?
Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.
-Kur'an-ı Kerim okunmalı
-Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
-Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli
-Allah rızası için namaz kılmalı
-Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı
-Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli
-Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı
-Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli
-Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli
-Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli
-Dargın ve küskünleri barıştırmalı
-Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı
-Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli.
KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr
Kadir Suresi Türkçe anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
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