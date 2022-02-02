Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Regaip Kandili duası bu gece okunacak dualar, ibadetler, faziletler...
Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Recep ayının ilk Perşembe gününde idrak edilen Regaip Kandili'nde dua ve namazlarla ibadetlerini yerine getirecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazının kılınışı merak ediliyor. İşte, Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Regaip Kandili duası bu gece okunacak dualar, ibadetler, faziletler...
Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Regaip Kandili duası bu gece okunacak dualar araştırılan konular arasında yer alıyor. Mübarek üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Regaib Kandili'nde yapılması gereken ibadetler arasında Allah rızası için namaz kılmak önem arz ediyor. İşte, Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Regaip Kandili duası bu gece okunacak dualar, ibadetler, faziletler...
KANDİL NAMAZI NASIL KILINIR?
Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.
Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Müslümanlar Tesbih namazının nasıl kılındığını araştırıyor. İşte Tesbih namazının kılınışı;
Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"
1.REKAT
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.
Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
İkinci rek'ate kalkılır.
2.REKAT
İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Üçüncü rekata kalkılır.
3.REKAT
Dördüncü rek'ate kalkılır.
Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
4.REKAT
Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır
Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.
Dua edilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Regaip Kandili'nde teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teheccüd namazı saat kaçta, hangi vakit kılınır?
- Regaip Kandili'nde Peygamber Efendimizin okuduğu dualar! Peygamber efendimizin kandil duası 2022...
- Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Regaip Kandili duası bu gece okunacak dualar, ibadetler, faziletler...
- 2022 Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli mi? Şubat kira artış oranı nereden, nasıl hesaplanır?
- Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu mu?
- 3 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimleri dolu dolu! A101'de bu hafta...
- ŞOK hafta sonu indirimleri açıklandı! 5-8 Şubat 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Tarih açıklandı! EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 engelli memur atama kura çekimi ne zaman?
- 3 Şubat hangi kandil? Yarın ne kandili var? 2022 Regaip, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ve Kadir Gecesi ne zaman?
- 2 Şubat iftar saatleri: Diyanet akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakitleri...
- Gomis, Alanyaspor Galatasaray maçında oynayacak mı? 2022 Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
- Üç aylar ile ilgili hadisler: Diyanet Recep ayı önemi nedir? Recep ayının faziletleri nelerdir?