Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Regaip Kandili duası bu gece okunacak dualar araştırılan konular arasında yer alıyor. Mübarek üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Regaib Kandili'nde yapılması gereken ibadetler arasında Allah rızası için namaz kılmak önem arz ediyor. İşte, Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Regaip Kandili duası bu gece okunacak dualar, ibadetler, faziletler...