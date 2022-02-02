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SON DAKİKA HABERLERİ | Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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SON DAKİKA HABERLERİ | Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli

Son dakika haberleri... Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, 2'si dışında fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler programdan kaldırıldı.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise sadece Gökçeada'dan saat 13.00'te, Kabatepe'den ise 19.00'da sefer yapılacak. Planlamadaki diğer seferler gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

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