Kartal’da hırsızları daire içi kamera ele verdi

Olay, geçen gün 15.30 sularında İstanbul'un Kartal ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde yaşandı.

EVDE NE VAR NE YOK ALIP KAÇTILAR

İddiaya göre, ev sahibi Ümit E.'nin evde bulunmadığı sırada daireye giren iki şüpheli evde buldukları tablet, bilgisayar, telefon ve bir miktar parayı da çalarak kayıplara karıştı.