Şişli’de alacak verecek kavgası kanlı bitti! Her şey bir tokatla başladı
İstanbul Şişli’de aralarında alacak verecek husumeti olan 2 şahıs arasındaki tartışma kanlı bitti. Erdem Y., Yalçın Umur'u peş peşe bıçak darbeleriyle öldürdü. Dehşet anları da güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Olay, İstanbul Mecidiyeköy'de geçen ay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, içlerinde alacak verecek meselesi olan 2 şahıs konuşmak için görüştü. Erdem Y. yanındaki arkadaşı ile Yalçın Umur'dan alacağını talep etti.
HER ŞEY BİR TOKATLA BAŞLADI
Yaşanan tartışmada Yalçın Umur, Erdem Y.'nin arkadaşına tokat attı. Erdem Y. ise cebinden çıkardığı bıçak ile Yalçın Umur'u art arda bıçakladı. Can havliyle kaçmaya çalışan Umur, bir süre sonra yere yığıldı.
PEŞ PEŞE BIÇAKLADI
Erdem Y., olay yerinden kaçmaya çalışan Yalçın Umur'u tekrar yakaladı. Burada da bıçaklamaya devam eden saldırgan olay yerinden kaçtı.
Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle kan kaybeden Umur, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yalçın Umur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SALDIRGAN YARIM SAAT SONRA KISKIVRAK YAKALANDI
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek saldırganın eşkalini belirledi. Nerede olduğu belirlenen saldırgan, olaydan yarım saat sonra kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAN DONDURAN ANLAR KAMERADA
Alacak verecek tartışması ve bıçaklanma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kişi arasında yaşanan tartışma ve Yalçın Umur'un bir kişiye tokat atması görülüyor. Arkadaşının tokatlandığını gören Erdem Y, Umur'u yere yatırarak art arda bıçaklıyor. Can havliyle kaçan Yalçın Umur, bir süre sonra yere yığılıyor.
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