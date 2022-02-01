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Yılbaşı ne zaman, hangi gün? 2023 yılbaşı tatili kaç gün olacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Yılbaşı ne zaman, hangi gün? 2023 yılbaşı tatili kaç gün olacak?

Yılbaşı ne zaman, hangi gün? 2023 yılbaşı tatili kaç gün olacak? Tatil planları yapan vatandaşların merak ettiği günlerden birisi de kuşkusuz yılbaşı oluyor. Yılbaşında tatilin kaç gün olacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Yılbaşı ne zaman, hangi gün? 2023 yılbaşı tatili kaç gün olacak? Tatil yapmak için yıl içerisinde birçok gün bulunuyor. Resmi tatillerden birisi olan yılbaşının hangi güne denk geldiği de merak edilen konulardan birisi oluyor. Yılbaşının hafta sonu tatiliyle birleştirilip birleştirilmeyeceği arama motorlarında sorgulanıyor.

2023 YILBAŞI NE ZAMAN?

Yılbaşı tatili 1 Ocak Pazar gününe denk geliyor.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Yılbaşı tatili 1935 yılından bu yana tatil olarak geçiriliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgiye göre, 31 Aralık ise tatil değil.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

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