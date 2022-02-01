Yılbaşı ne zaman, hangi gün? 2023 yılbaşı tatili kaç gün olacak?

2023 YILBAŞI NE ZAMAN?

Yılbaşı tatili 1 Ocak Pazar gününe denk geliyor.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Yılbaşı tatili 1935 yılından bu yana tatil olarak geçiriliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgiye göre, 31 Aralık ise tatil değil.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;