Trafikte kadın diş hekiminin arabasının üzerine çıkıp kabusu yaşattı! Savcı zanlıların hapsini istedi

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ



Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, şikayetçi Sena Koçak yönetimindeki araçlar Eyüpsultan, Emniyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu, sanık Emre Etyemez'in de aynı istikamette ilerlediğini anlattı. Mütalaada sanığın şikayetçinin makas atıp öne geçtiği iddiasıyla kızdığı, daha sonra aracı durdurarak arkada bulunan şikayetçinin yanına giderek küfür edip tehdit ve hakarette bulunduğu belirtildi. Sanık Emre Etyemez'in şikayetçinin kolunu tutarak basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladığı ve şikayetçinin aracının üstüne çıkarak camı tekmeleyip kırdığı anlatılan mütalaada, diğer sanıkların da hakarette bulundukları kaydedildi. Sanık Emre Etyemez'in "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 3 aya kadar hapsi, "Mala zarar verme" suçundan ise etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 2 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Emre Etyemez'in "Tehdit" suçundan hakkında mahkumiyetine yeterli kesin delil elde edilemediğinden beraati talep edildi. Diğer sanıklar Gülüzar Etyemez ve Buse Keleş'in ise "Hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar ayrı ayrı cezalandırılmaları istenirken, "Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından beraatleri talep edildi. Mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.