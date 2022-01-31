31 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Denizli’de tren kazası! Mucize kurtuluş kamerada

Denizli’de tren kazası! Mucize kurtuluş kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
ABONE OL
Denizli’de tren kazası! Mucize kurtuluş kamerada

Denizli’de yoğun kar yağışı ile beraber rayların üzerinde mahsur kalan aracını kurtarmak için son ana kadar uğraşan şoför ve yanındaki yolcu, kazadan saniyeler önce aşağıya atlayarak kurtulmayı başardı. Trenin önüne alıp götürdüğü araçtan son anda kurtulan iki kişinin, ölümden döndüğü anlar anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre; Sefa Çalık hakimiyetindeki 20 AFE 563 plakalı minibüs, kar sebebiyle kayganlaşan yolda şoförünün kontrolünden çıkarak tren raylarının üzerine saplı kaldı.

NE YAPSA ARACINI KURTAMADI

Çekici çağırarak araçta yakını ile beraber bekleyen Çalık, Afyonkarahisar'a giden trenin geldiğini görerek aracını kurtarmaya çalıştı. Son saniyelere kadar yaptığı manevra ile aracını kurtaramayan Çalık, ne yapsa başarılı olamadı.

ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ

Hızla gelen treninin minibüse çarpmasına saniyeler kala Çalık ve yakını, kendisini son anda dışarı atarak ölümden döndü. Minibüsü metrelerce sürükleyen tren, ardından durduktan sonra 2 saat boyunca seferine ara verdi.

FECİ KAZA KAMERADA
Öte yandan inanılmaz kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde trenin çarpmasına saniyeler kala minibüsten atlayan sürücünün son anda kurtulduğu, trenin aracı sürükleyip götürdüğü ve aracın diğer kapısından atlayan yolcunun da sürücünü yanına geldiği anlar yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA