Denizli’de tren kazası! Mucize kurtuluş kamerada
Denizli’de yoğun kar yağışı ile beraber rayların üzerinde mahsur kalan aracını kurtarmak için son ana kadar uğraşan şoför ve yanındaki yolcu, kazadan saniyeler önce aşağıya atlayarak kurtulmayı başardı. Trenin önüne alıp götürdüğü araçtan son anda kurtulan iki kişinin, ölümden döndüğü anlar anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre; Sefa Çalık hakimiyetindeki 20 AFE 563 plakalı minibüs, kar sebebiyle kayganlaşan yolda şoförünün kontrolünden çıkarak tren raylarının üzerine saplı kaldı.
NE YAPSA ARACINI KURTAMADI
Çekici çağırarak araçta yakını ile beraber bekleyen Çalık, Afyonkarahisar'a giden trenin geldiğini görerek aracını kurtarmaya çalıştı. Son saniyelere kadar yaptığı manevra ile aracını kurtaramayan Çalık, ne yapsa başarılı olamadı.
ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ
Hızla gelen treninin minibüse çarpmasına saniyeler kala Çalık ve yakını, kendisini son anda dışarı atarak ölümden döndü. Minibüsü metrelerce sürükleyen tren, ardından durduktan sonra 2 saat boyunca seferine ara verdi.
FECİ KAZA KAMERADA
Öte yandan inanılmaz kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde trenin çarpmasına saniyeler kala minibüsten atlayan sürücünün son anda kurtulduğu, trenin aracı sürükleyip götürdüğü ve aracın diğer kapısından atlayan yolcunun da sürücünü yanına geldiği anlar yer aldı.
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