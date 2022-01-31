Denizli’de tren kazası! Mucize kurtuluş kamerada

NE YAPSA ARACINI KURTAMADI

Çekici çağırarak araçta yakını ile beraber bekleyen Çalık, Afyonkarahisar'a giden trenin geldiğini görerek aracını kurtarmaya çalıştı. Son saniyelere kadar yaptığı manevra ile aracını kurtaramayan Çalık, ne yapsa başarılı olamadı.