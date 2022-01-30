‘Soğuk çay’ tartışması kanlı bitti! Halası öldürülen kız konuştu: O günden beri…

"HER HASTA OLAN ÇIKIP PSİKOLOJİM BOZUK DESİN!"

Ben ve kuzenlerimin bu olay nedeniyle psikolojisi bozuldu. Annesi ve kendisi rahatsızsa nasıl bir işletme sahibi olabiliyorlar. Nasıl orayı işletip, müşterilerle iletişim kuruyorlar. O zaman her hasta olan gidip birisini öldürsün sonra çıkıp ben hastayım psikolojim bozuk desin. Bir de tahliye olmayı istiyor.