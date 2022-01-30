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‘Soğuk çay’ tartışması kanlı bitti! Halası öldürülen kız konuştu: O günden beri…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2022 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022
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‘Soğuk çay’ tartışması kanlı bitti! Halası öldürülen kız konuştu: O günden beri…

Konya’da beş ay önce ‘soğuk çay’ nedeniyle çıkan tartışmada 41 yaşındaki Muhammet İlhan tarafından canice öldürülen 31 yaşındaki emlakçı Emel Göçer’in 20 yaşındaki yeğeni Zerda Göçer, “O katil beni de öldürebilirdi. Bana da silah doğrulttu. O günden beri hayatım altüst oldu. Arkama bakmadan yolda yürüyemiyorum. Katil yüzünden psikolojik tedavi görüyorum. Çay soğuk dedi diye bir insan öldürülür mü?” sözleriyle katile isyan etti.

Geçen Ağustos ayında Konya-Seydişehir karayolu üzerindeki çay bahçesinde yaşanan olayda, 5 arkadaşı ile beraber Ankara'dan yola koyulup yapmak tatil üzere Antalya yönüne hareket eden Emel Göçer, mola verdikleri çay bahçesinde çıkan 'soğuk çay' tartışmasında işletmeci Muhammet İlhan tarafından silahla öldürüldü.

TUTUKLANDI

Gözaltın alınan İlhan 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesine 'kasten öldürme' suçundan dava açılan Muhammet İlhan'ın yargılanması sürüyor.

"SAVUNMASIZ BİR ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLDÜ"

Ankara'da yaşayan Zerda Göçer, halasının gözlerinin önünde öldürülmesi nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Göçer, "Benim halam savunmasız bir şekilde öldürüldü. Arkasından koşarak gelip ateş etti.

"HER HASTA OLAN ÇIKIP PSİKOLOJİM BOZUK DESİN!"

Ben ve kuzenlerimin bu olay nedeniyle psikolojisi bozuldu. Annesi ve kendisi rahatsızsa nasıl bir işletme sahibi olabiliyorlar. Nasıl orayı işletip, müşterilerle iletişim kuruyorlar. O zaman her hasta olan gidip birisini öldürsün sonra çıkıp ben hastayım psikolojim bozuk desin. Bir de tahliye olmayı istiyor.

"İNSAN ÇAY SOĞUK DEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLÜR MÜ?"

Akli dengesi yerinde değilmiş gibi vurduğu kişinin kadın değil, erkek olduğunu söylüyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Bir insan çay soğuk dediği için öldürülür mü? Biz bunları birebir yaşadık" dedi.

"PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Yaşanan dehşetin bir an olsun gözünün önünden gitmediğini anlatan Zerda Göçer, "Ben bu nedenle psikolojik tedavi görüyorum. İnsanlarla iletişim zayıfladı.

Yolda yürürken bile arkamdan biri mi geliyor diye sürekli arkama bakıyorum. Biz bunları hak edecek bir şey yapmadık. Derslerime çalışamıyorum. Bir şeye adapte olamıyorum.

Biz bu haldeysek o katilinde en ağır cezayı almasını istiyorum. Amacımız küçük bir mola verip rotamıza gitmekti. Ama maalesef o katil hayatımızı mahvetti" diye konuştu.

Zerda Göçer'in halasından geriye kalan fotoğraflara bakarak kendisini avuttuğunu da sözlerine ekledi.

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