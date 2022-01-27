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İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Yargıtay son noktayı koydu

Milyonlarca kişinin günlük rutini olan internetten alışverişte zaman zaman yaşanan sorunlara ilişkin Yargıtay son noktayı koydu. Bilinen bir e-ticaret sitesi üzerinden pasta siparişi veren tüketiciye teslim edilen üründe sigara izmariti çıktı. Tüketici, kendisine ayıplı mal gönderildiğini belirterek ödediği paranın iadesini istedi. Tüketici mahkemesi talebi haklı buldu. Yargıtay ise, "E-ticaret sitesi aracı. Ayıplı maldan sorumlu tutulamaz" diyerek mahkemenin kararını bozdu.

Giriş Tarihi: 27.01.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 09:06
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İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Yargıtay son noktayı koydu

İnternet üzerinden alışveriş, yaşamımızın bir parçası konumunda. Milyonlarca tüketici, akla gelebilecek hemen her ürünü internet üzerinden alıyor. Ancak bu süreçte tüketicinin yaşadığı bir dizi sorun da bilinen bir gerçek.

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İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Yargıtay son noktayı koydu
Bilinen e-ticaret platformları üzerinden tüketicilere ulaştırılan ürünlerde de bir dizi sorun yaşanabiliyor. Ancak sipariş verdiği pastada sigara izmariti çıkan bir tüketicinin açtığı davada Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin verdiği karar konuyu farklı bir boyuta taşıdı.
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İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Yargıtay son noktayı koydu

SİGARA İZMARİTİ ÇIKTI
Yargıtay'ın, milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren kararının gerisinde, İstanbul Esenler'de yaşayan D. S. isimli kadının verdiği 70 liralık bir pasta yer aldı. D. S., bilinen bir e-ticaret sitesine girdi ve ürün siparişini verdi. Pastasının teslimini bekleyen D. S.'nin kapı zili bir süre sonra çalındı.

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İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Yargıtay son noktayı koydu

Ödemesini yapan D. S., verdiği siparişi kapıdan aldı. Ancak, dakikalar içinde şok geçirdi. D. S., pastanın içinde sigara izmariti olduğunu gördü. D. S.'ye içinde izmarit bulunan pastanın, Maltepe'de bulunan C. B.'ye ait D. Pastanesi'nden gönderildiği anlaşıldı.

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İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Yargıtay son noktayı koydu

ÜCRET İADESİ İSTEDİ
Tüm hevesi kaçan D.S., ödediği ücretin düşük oluşuna bakmadan hakkını aramaya koyuldu. D.S., kendisine ayıplı mal gönderildiğini belirterek ödediği ücretin iadesi için Esenler Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyet, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra karar verdi. Heyet, e-ticaret platformunun, D. S.'ye, ödediği ücretin iadesine karar verdi.