27 Ocak 2022, Perşembe
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Yargıtay son noktayı koydu
Milyonlarca kişinin günlük rutini olan internetten alışverişte zaman zaman yaşanan sorunlara ilişkin Yargıtay son noktayı koydu. Bilinen bir e-ticaret sitesi üzerinden pasta siparişi veren tüketiciye teslim edilen üründe sigara izmariti çıktı. Tüketici, kendisine ayıplı mal gönderildiğini belirterek ödediği paranın iadesini istedi. Tüketici mahkemesi talebi haklı buldu. Yargıtay ise, "E-ticaret sitesi aracı. Ayıplı maldan sorumlu tutulamaz" diyerek mahkemenin kararını bozdu.
Giriş Tarihi: 27.01.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 09:06
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