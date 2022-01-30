TEM Otoyolu’nda 7 araç birbirine girdi!



"İNSANİYET NAMINA DURDUK ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

İlk kazada araç içinde sıkışanları kurtardığını söyleyen Sinan Yurdagül, "Abi Cevatpaşa'dan çıktık otogar istikametine doğru gidiyordum arabanın farlarının bize doğru dönük olduğunu gördüm. Otobüs durmuştu bizde insaniyet namına durduk elimizden geleni yaptık. Camını kırdık içindeki yaralıları çıkardık. İçinde hamile bayanlar falan olduğunu söyleyince panik yaptık. Allaha şükür hepsi sağlıklı hastaneye gönderdiler durumları iyiymiş öyle söyledi ambulanstakiler en az bildiğim kadarıyla. İçinde 8 kişiydi diye söylediler. 2 çocuk, 1 yaşlı teyze, 2'de erkek 7 - 8 kişilerdi. Ön camı açtık. Levye, çekiç bir şekilde kırdık" şeklinde konuştu.